В Спартак Варна се похвалиха с дарения за поне 50 000 лева в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак"

Ръководството на Спартак Варна съобщи, че е получило дарения на стойност от поне 50 000 лева още в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак".

Кампанията бе стартирана, след като стана ясно, че лицензът на клуба може да бъде отнет заради нарушения на финансовите критерии и задължения към НАП.

"Соколи!

Кипи неуморен труд както в магазина на стадиона, така и зад компютъра в офиса.

Огромно благодарим от нас на всички, отзовали се на нашия призив за подкрепа в кампанията "Аз съм Спартак".

Първият човек дойде съвсем малко след отварянето на феншопа – казва се Веселин Миланов и дойде на стадиона в първите минути след 9 часа. Първите три дарения получихме още снощи и рано тази сутрин по банков път. Не можем да обработим достатъчно бързо всички постъпили дарения поради наплива, който се получи днес. Надяваме се, че вече сте видели част от благодарствените публикации в официалната страница. Държим да отбележим, че вие виждате хора, дарили преди часове, поради това несмогване с обработката. Имаме потвърдени още много непубликувани дарения, а новите постъпления се увеличават, докато пишем този текст. Соколи, доказахте, че стоите гордо на футболната карта на България. Соколи, това е само началото, но ако продължаваме да се борим така, ще спасим Спартак.

Трудно е да кажем каква точно е сумата, която се е събрала, тъй като тя расте и все още извършваме справки, съпоставящи информацията между онлайн комуникационните канали, банковите постъпления, даренията на място в магазина и т.н. Би било уместно да кажем, че със сигурност преминахме сумата от 50 000 лева.

Продължаваме да публикуваме всички дарители и ще продължим да ви държим в течение за това как върви кампанията. Самата тя продължава и ви призоваваме да включите в кампанията вашите семейства, приятели, бизнес партньори и контакти. Можем още! Още веднъж, благодарим ви! Поклон пред всички соколи, които се включиха днес! Продължаваме с нови сили утре! До последен дъх!

Ръководството, администрацията и служителите във феншопа на стадион "Спартак", заявиха от клуба в профила си във Фейсбук.