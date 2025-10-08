Лицензионната комисия към БФС предупреди Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград), че може да им отнеме лиценза при липса на документи

site.btaЛицензионната комисия към БФС предупреди Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград), че може да им отнеме лиценза при липса на документи
Лицензионната комисия към Българския футболен съюз се събра на заседания късно снощи, за да обсъди случаите със Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград), които за момента имат условни лицензи за участие в първенствата, но и те са застрашени.
"На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието се свика във връзка с издаването на условен лиценз на ФК Спартак 1918 Варна и ПФК Пирин 22 АД. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП).
Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба.
От страна на ПФК Пирин 22 АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков – изпълнителен директор на клуба, a ФК Спартак 1918 Варна не изпрати представител.
На проведената среща, Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез и-мейл и ФК Спартак 1918, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно „Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“.
В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на ФК Спартак 1918 и ПФК Пирин 22 АД за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет", написаха на сайта на футболната централа.
