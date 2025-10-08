Подробно търсене

Апоел Тел Авив отстъпи пред Макаби Тел Авив в израелското дерби в баскетболната Евролига в София

Кремена Младенова
снимка: Кремена Младенова /БТА
София,  
08.10.2025 23:05
 (БТА)

Отборът на Апоел Тел Авив отстъпи пред Макаби Тел Авив с 90:103 (25:24, 20:21, 25:27, 20:31) в "Арена 8888" в София в среща от третия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Това бе първото дерби между големите израелски противници, играно на ниво Евролига и то в друга държава.

Поражението бе първо за Апоел след двете поредни победи от началото на сезона, а воденият от треньора Одед Каташ тим на Макаби постигна първи успех в Евролигата тази година.

През настоящия сезон Апоел Тел Авив играе домакинските си срещи от турнира в България (София и Ботевград), а подобно на миналата година Макаби Тел Авив продължава да домакинства в Сърбия.

Преди срещата с минута мълчание бе почетена втората годишнина от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023-а.

Баскетболистите на Макаби водеха през по-голяма част от първата четвърт, включително на два пъти с по 7 точки, но с тройка на Илайджа Брайънт Апоел стигна до аванс от 25:24 след 10 минути игра.

Последва оспорвана втора част, в която Апоел Тел Авив поведе с 5 точки при 35:30, но Макаби отвърна със серия от 7:0 и пак излезе напред за 37:35. Апоел на свой ред си върна водачеството, а на почивката резултатът бе равен - 45:45.

Третата четвърт също премина при поделено надмощие, като първо Апоел взе преднина от 6 точки при 63:57, а впоследствие Макаби Тел Авив обърна до 69:65 и водеше със 72:70 преди заключителния период.

След равенство от 74:74 баскетболистите на Макаби отбелязаха 13 безответни точки за аванс от 87:74 пет минути преди края на мача. В оставащото време Апоел не успя да стигне до нов обрат.

Лони Уокър бе най-резултатен за победителите с 20 точки, 2 борби и 4 асистенции, а за символичните домакини Илайджа Брайънт реализира 18 точки и 3 борби, докато Антонио Блекни завърши с 16 точки.

В следващата си среща от най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол за мъже Апоел ще гостува на испанския Валенсия на 15 октомври, докато ден по-рано (14 октомври) Макаби ще излезе срещу испанския Барселона в сръбската столица Белград.

/КМ/

В допълнение

