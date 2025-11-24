Подробно търсене

Треньорът на израелския гранд Макаби Тел Авив Одед Каташ може да загуби поста си при нова загуба в Евролигата

Кремена Младенова
снимка: Кремена Младенова /БТА
Тел Авив,  
24.11.2025 16:20
 (БТА)

Старши треньорът на баскетболния Макаби Тел Авив Одед Каташ може да загуби поста си при следваща загуба на израелския тим. Макаби ще играе срещу италианския Армани Олимпия Милано в сръбската столица Белград в поредния си двубой от Евролигата на 26 ноември (сряда).

В неделя грандът от Тел Авив победи Апоел Холон в израелския шампионат, но въпреки това след мача шефовете на клуба са се събрали за среща.

„Не коментирам слухове“, заяви Каташ на пресконференцията след двубоя, избягвайки да отговори на запитване за слуховете за негово предстоящо уволнение.

Макаби заема предпоследното, 19-о място във временното класиране в Евролигата за мъже с 3 победи и 9 загуби, колкото има и последният АСВЕЛ Лион-Вильорбан.

/КМ/

Свързани новини

17.10.2025 13:06

Треньорът на баскетболния Макаби Тел Авив Одед Каташ се оплака от съдийството след загубата от Олимпиакос

Старши треньорът на израелския баскетболен Макаби Тел Авив Одед Каташ се оплака от съдийството след загубата от Олимпиакос в петия кръг на Евролигата в четвъртък вечер в сръбската столица Белград

