Апоел Тел Авив надигра Монако в София за трети пореден успех в баскетболната Евролига

Отборът на Апоел Тел Авив надигра тима на Монако с 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) в "Арена 8888" в София в двубой от шестия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Апоел постигна трета поредна и общо пета победа, като излезе начело във временното класиране, а Монако продължава с актив 3-3.

Израелският състав започна по-стабилно срещата, като до средата на първата част поведе с 19:8, а след 10 минути игра имаше аванс от 27:18.

Апоел Тел Авив задържа водачеството и до почивката, като поддържаше разлика от около 10 точки. Монако не успя да намали съществено пасива и в края на първото полувреме авансът на символичните домакини беше 44:34.

Гостите стартираха второто полувреме със серия от 9:0, скъсявайки дистанцията до 43:44, преди Василие Мицич да отбележи тройка за Апоел Тел Авив за 47:43. Към средата на периода израелският отбор дръпна с 54:48 след кош на Дан Отуру и нова тройка на Мицич, но при оставащи две минути Никола Миротич изравни за 58:58 с точна далечна стрелба за Монако, който впоследствие поведе с 59:58.

Преди финалната четвърт гостите имаха аванс от 63:62, а при оставащи седем минути резултатът бе равен - 69:69. Апоел обаче взе преднина от 80:75 две минути преди края на мача след кош на Джонатан Мотли и удържа водачеството в оставащото време.

Василие Мицич беше най-резултатен за успеха на отбора от Тел Авив с 22 точки, от които 4 тройки, а Джонатан Мотли добави 17 точки.

За Монако Майк Джеймс завърши с 20 точки, 4 борби и 5 асистенции.

В следващата си среща от Евролигата израелският отбор ще приеме сръбския Партизан отново в София на 29 октомври, а два дни по-късно за Апоел предстои гостуване на гръцкия Олимпиакос, където играе българинът Александър Везенков.