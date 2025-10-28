Мачът между Дубай Баскетбол и Апоел Тел Авив от Евролигата беше преместен в Сараево

Два мача от европейските клубни турнири по баскетбол за мъже - Евролигата и Еврокъп в началото на ноември с участието на израелски отбори бяха официално преместени.

От ръководството на Евролигата обявиха, че отборът на Дубай Баскетбол ще приеме Апоел Тел Авив в босненската столица Сараево, а турският Бахчешехир ще посрещне Апоел Йерусалим в сръбската столица Белград.

Двубоят между Бахчешехир и Апоел Йерусалим от шестия кръг на турнира Еврокъп ще се проведе на 5 ноември, докато този между Дубай Баскетбол и Апоел Тел Авив от деветия кръг на Евролигата ще бъде на 6 ноември.

Решението за двете срещи е взето предвид препоръките на местните власти.