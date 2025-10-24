Пуснаха билетите за срещата от Евролигата между Апоел Тел Авив и Партизан Белград

Билетите за мача между Апоел Тел Авив и Партизан Белград от седмия кръг на Евролигата вече са в продажба. Двубоят е на 29 октомври в "Арена София" и започва в 20:00 часа.

Цените на пропуските са от 88 до 127 лева. Феновете на Партизан ще получат солидна бройка входни талони.

Апоел е лидер в класирането на Евролигата към момента с 5 победи и 1 загуба. Воденият от легендарния специалист Желко Обрадович тим на Партизан също е с положителен баланс (3-2).