Подробно търсене

Пуснаха билетите за срещата от Евролигата между Апоел Тел Авив и Партизан Белград

Боян Денчев
Пуснаха билетите за срещата от Евролигата между Апоел Тел Авив и Партизан Белград
Пуснаха билетите за срещата от Евролигата между Апоел Тел Авив и Партизан Белград
снимка: БТА
София,  
24.10.2025 19:26
 (БТА)

Билетите за мача между Апоел Тел Авив и Партизан Белград от седмия кръг на Евролигата вече са в продажба. Двубоят е на 29 октомври в "Арена София" и започва в 20:00 часа.

Цените на пропуските са от 88 до 127 лева. Феновете на Партизан ще получат солидна бройка входни талони. 

Апоел е лидер в класирането на Евролигата към момента с 5 победи и 1 загуба. Воденият от легендарния специалист Желко Обрадович тим на Партизан също е с положителен баланс (3-2).

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:36 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация