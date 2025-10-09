Доналд Тръмп каза, че в близките дни може да посети Египет във връзка с преговорите за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на седмицата може да посети Египет във връзка с опитите на американски преговарящи да помогнат за постигането на споразумение за освобождаване на заложниците, които все още са държани от "Хамас" ивицата Газа, в замяна на прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

Американският президент каза пред журналисти в Белия дом, че споразумението е "много близо" и че в събота може да замине за Близкия изток. Тръмп заяви това след консултации с екипа си относно преговорите в Египет. Докато президентът говореше пред репортери, в залата влезе държавният секретар Марко Рубио и му подаде бележка.

"Току-що държавния секретар ми подаде бележка, в която се казва, че сме много близо до сключване на споразумение в Близкия изток и че ще имат нужда от мен доста бързо", каза Тръмп. Той добави, че вероятно ще замине или преди освобождаването на заложниците, или скоро след това.

"Сега трябва да вървя, за да се опитам и да реша някои проблеми в Близкия изток", каза американският лидер в края на срещата си с представители на медиите.

Индиректните преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Диалогът стана възможен, след като "Хамас" се съгласи с някои точки от мирния план на Тръмп.

Представители на палестинската въоръжена групировка и Израел в сряда си размениха списъци с имената на затворници и заложници, които ще бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение.