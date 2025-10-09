Подробно търсене

Николай Велев
Доналд Тръмп каза, че в близките дни може да посети Египет във връзка с преговорите за мир в Газа
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио шепне на президента Доналд Тръмп, след като му е подал бележка по време на среща в Белия дом, 8 октомври 2025 г. Снимка: АП/Evan Vucci
Вашингтон ,  
09.10.2025 02:29
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на седмицата може да посети Египет във връзка с опитите на американски преговарящи да помогнат за постигането на споразумение за освобождаване на заложниците, които все още са държани от "Хамас" ивицата Газа, в замяна на прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

Американският президент каза пред журналисти в Белия дом, че споразумението е "много близо" и че в събота може да замине за Близкия изток. Тръмп заяви това след консултации с екипа си относно преговорите в Египет. Докато президентът говореше пред репортери, в залата влезе държавният секретар Марко Рубио и му подаде бележка.

"Току-що държавния секретар ми подаде бележка, в която се казва, че сме много близо до сключване на споразумение в Близкия изток и че ще имат нужда от мен доста бързо", каза Тръмп. Той добави, че вероятно ще замине или преди освобождаването на заложниците, или скоро след това.

"Сега трябва да вървя, за да се опитам и да реша някои проблеми в Близкия изток", каза американският лидер в края на срещата си с представители на медиите.  

Индиректните преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх.  Диалогът стана възможен, след като "Хамас" се съгласи с някои точки от мирния план на Тръмп. 

Представители на палестинската въоръжена групировка и Израел в сряда си размениха списъци с имената на затворници и заложници, които ще бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение. 

/НВ/

09.10.2025 02:55

Доналд Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. 
09.10.2025 00:56

Сергей Лавров: Мирният план за ивицата Газа на Доналд Тръмп към този момент представлява най-доброто предложение, което "има на масата"

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в телевизионно интервю, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата", предаде Ройтерс.
08.10.2025 19:37

Ако бъде постигнат компромис по четирите основни точки от плана на Тръмп за Газа, може да бъде обявено прекратяване на огъня, каза турският външен министър

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви, че е възможно да бъде обявено прекратяване на огъня в Газа, ако при преговорите, които започнаха днес в египетския курорт Шарм Ел Шейх, бъде постигнато съгласие по четирите основни точки от общо двайсетте, които са записани в плана за изход от ситуацията, който предложи американският президент Доналд Тръмп.
08.10.2025 13:22

"Хамас" размени с Израел списъци с имената на затворници и заложници, които ще бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" съобщи днес, че е разменила с Израел списъци с имената на затворници и заложници. Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет по
08.10.2025 02:20

Палестинската групировка „Хамас“ е поискала да бъде освободен високопоставен палестински затворник, съобщиха египетски медии

Палестинската групировка „Хамас“ е поискала високопоставеният палестински затворник Маруан Баргути да бъде освободен от израелски затвор като част от продължаващите преговори за размяна на заложници и затворници, съобщиха египетски медии, цитирани от Франс Прес.
07.10.2025 11:02

Германският външен министър ще бъде на визита в Египет на фона на преговорите за мир в Близкия изток

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул ще се срещне днес с египетския си колега Бадр Абделати на фона на продължаващите непреки преговори между Израел и "Хамас" за спиране на войната в Газа, предаде ДПА.
06.10.2025 13:37

Президентът на Египет приветства мирния план на Доналд Тръмп за Газа преди началото на днешните преговори за спиране на огъня

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси приветства мирния план на американския си колега Доналд Тръмп преди началото на днешните преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, предаде ДПА.  Ас Сиси изрази благодарност към Тръмп за инициативата му
06.10.2025 12:53

Представители на Израел и "Хамас" са в Египет във връзка с американския мирен план за Газа

Представители на Израел и "Хамас" са в Египет за непреки преговори по американския мирен план за Газа, информира Асошиейтед прес. Преговорите в курорта Шарм ел Шейх на Червено море ще се фокусират върху първия етап от примирието, включително

