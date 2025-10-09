Подробно търсене

Денис Киров
МЕНА: Хамас приветства посредническите усилия на Египет, Катар и Турция след споразумението с Израел
Снимка: БТА
Газа,  
09.10.2025 07:54
 (БТА)
„Хамас“ заяви днес, че в резултат на преговорите в Шарм ел Шейх по предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план е постигнато всеобхватно споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

В свое изявление движението изрази „дълбоката си признателност за усилията на медиаторите от Египет, Катар и Турция“ и също така похвали „усилията на Тръмп за постигане на пълно прекратяване на войната и пълно изтегляне на окупационната [армия] от Газа“.

„Хамас“ заяви, че решението е взето след отговорни и сериозни преговори в египетския град Шарм ел Шейх.

Палестинското движение добави в своето изявление, че споразумението гарантира изтеглянето на израелските сили, позволява влизането на хуманитарна помощ и улеснява размяната на затворници.

Групировката призова за осигуряване на пълно прилагане на условията по споразумението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА) 

/ВС/

09.10.2025 08:11

Гражданската защита в Газа съобщи за израелски удари и след обявяването на споразумението за примирие

Гражданската защита в Газа съобщи за няколко израелски удара по палестинския анклав, след като снощи бе обявено, Израел и "Хамас" са се договорили за план за спиране на огъня, предаде Франс прес. "След обявяването на споразумението тази нощ за
09.10.2025 07:53

Израелският президент Херцог каза, че Доналд Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Израелският президент Ицхах Херцог похвали американския си колега Доналд Тръмп за ролята му в уреждането на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа. По думите на израелския държавен глава
09.10.2025 07:41

Великобритания приветства споразумението за Газа и призова за незабавното му изпълнение

Британският премиер Киър Стармър каза, че приветства споразумението за първия етап от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа и призова то да бъде приложено час по-скоро, предаде Ройтерс. "Приветстван вестта, че е постигнато споразумение за
09.10.2025 05:52

Семействата на заложниците, държани от "Хамас", приветстваха постигнатото споразумение за първата фаза от плана за мир в Газа

Семействата и близките на заложниците, държани "Хамас", приветстваха сключеното споразумение за първата фаза от американския план за мир, предвиждаща освобождаването на всички израелци, които все още са в плен в Газа, предаде ДПА.
09.10.2025 04:31

Генералният секретар на ООН приветства постигнатото споразумение за първата фаза от американския план за мир в Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза от американския план за мир в Газа, предаде Франс прес.
09.10.2025 02:55

Доналд Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. 
09.10.2025 02:29

Доналд Тръмп каза, че в близките дни може да посети Египет във връзка с преговорите за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на седмицата може да посети Египет във връзка с опитите на американски преговарящи да помогнат за постигането на споразумение за освобождаването на заложниците, които все още са държани от "Хамас", в замяна на прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

