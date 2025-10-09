МЕНА: Хамас приветства посредническите усилия на Египет, Катар и Турция след споразумението с Израел

„Хамас“ заяви днес, че в резултат на преговорите в Шарм ел Шейх по предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план е постигнато всеобхватно споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

В свое изявление движението изрази „дълбоката си признателност за усилията на медиаторите от Египет, Катар и Турция“ и също така похвали „усилията на Тръмп за постигане на пълно прекратяване на войната и пълно изтегляне на окупационната [армия] от Газа“.

„Хамас“ заяви, че решението е взето след отговорни и сериозни преговори в египетския град Шарм ел Шейх.

Палестинското движение добави в своето изявление, че споразумението гарантира изтеглянето на израелските сили, позволява влизането на хуманитарна помощ и улеснява размяната на затворници.

Групировката призова за осигуряване на пълно прилагане на условията по споразумението.

