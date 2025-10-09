Подробно търсене

Сергей Лавров: Мирният план за ивицата Газа на Доналд Тръмп към този момент представлява най-доброто предложение, което "има на масата"

Николай Велев
Сергей Лавров: Мирният план за ивицата Газа на Доналд Тръмп към този момент представлява най-доброто предложение, което "има на масата"
Сергей Лавров: Мирният план за ивицата Газа на Доналд Тръмп към този момент представлява най-доброто предложение, което "има на масата"
Руският външен министър Сергей Лавров. Снимка: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP
Москва ,  
09.10.2025 00:56
 (БТА)
Етикети

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в телевизионно интервю, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата", предаде Ройтерс.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи своите "20 точки", в които се споменава думата "държавност", каза Лавров в интервюто си за телевизия "Ръша тудей". "Но всичко е формулирано доста общо. В такъв контекст, че става дума само за това, което ще остане от ивицата Газа", отбеляза той. "Западният бряг не се споменава в този контекст. Но ние сме реалисти. Разбираме, че това е най-доброто, което в момента има "на масата", добави руският външен министър.

По думите на Лавров предложеният от американския президент план има най-добри шансове да бъде приет от арабските страни и да не бъде отхвърлен от Израел. "Но най-важното е, че той трябва да бъде приемлив за палестинците", подчерта руският дипломат.

Кремъл изрази подкрепа за представения миналата седмица мирен план на Тръмп и също така заяви, че се надява да бъде реализиран.

Русия е критична към военните операции, които Израел води в ивицата Газа през последните две години. Москва, която задълбочава отношенията си с дългогодишния израелски враг – Иран, отдавна казва, че прекратяването на конфликта в Близкия изток е възможно единствено чрез решението за две държави – еврейска и палестинска, отбелязва Ройтерс.

Планът на американския президент предвижда създаването на международен "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на Газа. Арабските страни, които подкрепят плана, посочват, че той трябва да окончателно да доведе до създаването на независима палестинската държава, каквато израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че никога няма да има.

/НВ/

Свързани новини

09.10.2025 02:55

Доналд Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. 
09.10.2025 02:29

Доналд Тръмп каза, че в близките дни може да посети Египет във връзка с преговорите за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на седмицата може да посети Египет във връзка с опитите на американски преговарящи да помогнат за постигането на споразумение за освобождаването на заложниците, които все още са държани от "Хамас", в замяна на прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
07.10.2025 21:31

Мелони заяви, че за нея и за двама нейни министри е бил подаден сигнал в МНС за предполагаемо съучастничество в "геноцид" във връзка с израелската офанзива в Газа

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че за нея и за двама нейни министри е бил подаден сигнал в Международния наказателен съд за предполагаемо съучастничество в "геноцид" във връзка с израелската офанзива в Газа, предадоха Ройтерс и
07.10.2025 13:39

АНСА: Мирният план на Тръмп за Газа е възможност, която не бива да се пропуска, заяви Мелони

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че възможността, която представлява планът за мир в ивицата Газа на американския президент Доналд Тръмп, не бива да се пропуска, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
06.10.2025 20:17

ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа, заяви Кая Калас

Европейският съюз иска да вземе участие в мирния план на американския президент Доналд Тръмп и да бъде част от международния преходен комитет в ивицата Газа, каза днес по време на посещението си в Кувейт върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.
06.10.2025 19:41

Канцлерът Мерц увери израелския президент Ицхак Херцог за подкрепата на Германия в навечерието на годишнината от нападението на "Хамас"

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц разговаря днес с израелския президент Ицхак Херцог в навечерието на утрешната втора годишнина от нападението на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел, предаде ДПА.
06.10.2025 19:01

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подкрепи мирния план на Тръмп за Газа

Европейският парламент откри пленарното си заседание днес с минута мълчание в навечерието на втората годишнина от атаките на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
06.10.2025 12:53

Представители на Израел и "Хамас" са в Египет във връзка с американския мирен план за Газа

Представители на Израел и "Хамас" са в Египет за непреки преговори по американския мирен план за Газа, информира Асошиейтед прес. Преговорите в курорта Шарм ел Шейх на Червено море ще се фокусират върху първия етап от примирието, включително
04.10.2025 18:31

ДПА: Израел, "Хамас" и посредници ще разговарят в Кайро относно плана за Газа

Представители на Израел, „Хамас“, Египет, Катар и САЩ и ще проведат непреки преговори утре в египетския град Ариш, близо до границата с ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на източници от египетските сили за сигурност.
04.10.2025 11:40

Елена Йончева: С плана на президента Тръмп за Газа, има шанс войната да бъде прекратена

Ако двете страни в конфликта в Газа се съгласят с мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, който е изключително реалистичен и разумен, има шанс войната да бъде прекратена. „Хамас“, които управляват Ивицата, вече дадоха индикации, че биха
04.10.2025 09:02

Израел започва прилагането на плана на Тръмп за Газа след реакцията на „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от снощи, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на „Хамас“ на неговия план показва, че групировката е „готова

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:10 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация