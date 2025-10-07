Подробно търсене

АНСА: Мирният план на Тръмп за Газа е възможност, която не бива да се пропуска, заяви Мелони

Виктор Турмаков
Италианският премиер Джорджа Мелони. Снимка: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
Рим,  
07.10.2025 13:39
 (БТА)
Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че възможността, която представлява планът за мир в ивицата Газа на американския президент Доналд Тръмп, не бива да се пропуска, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Тя каза това в послание по случай втората годишнина от зверствата на 7 октомври в южната част на Израел.

„Насилието на „Хамас“ предизвика безпрецедентна криза в Близкия изток. Военният отговор на Израел отиде отвъд всички принципи на пропорционалността и отнема твърде много живот на невинни цивилни в Газа“, заяви Мелони.

„Днешната годишнина се случва във време, когато виждаме сигурна възможност за прекратяване на войната. Мирният план, представен от президента Тръмп, който получи категорична подкрепа не само от европейските нации, но и от арабските и мюсюлманските държави, предлага възможност, която не трябва да се пропуска, за да се постигне постоянно прекратяване на бойните действия, да завърне държаните от „Хамас“ заложници у дома и да започне процес към рамка на мир и сигурност в Близкия изток. Всички ние имаме задължението да направим всичко по силите си, за да осигурим успеха на тази ценна и крехка възможност“, допълни италианският премиер.

„Италия никога не е пропускала да помогне на движението в тази посока и ще продължи да изпълнява ролята си“, заключи тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/НС/

