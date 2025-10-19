Фенове на Селтик прекъснаха мача срещу ФК Дънди, след като хвърлиха тенис топки и портокали по терена

Мачът на Селтик срещу ФК Дънди от шотландската Висша лига беше прекъснат, когато гостуващи фенове хвърлиха тенис топки и портокали по терена след началния съдийски сигнал в знак на протест срещу ръководството на клуба, съобщава агенция АР.

Футболисти и служители от двата отбора помогнаха за премахването на хвърлените предмети, преди двубоят на "Денс Парк" да бъде подновен, като защитаващият титлата си Селтик загуби с 0:2 при гостуването си.

Това беше първа загуба на Селтик срещу Дънди от 1988 година насам и остави отбора на 5 точки зад лидера във временното класиране Хартс.

Гостуващите фенове скандираха срещу главния изпълнителен директор на Селтик Майкъл Никълсън и президента Питър Лоуел, като на един от транспарантите бе изписано "Уволнение на борда".

Запалянковците са ядосани от ранното отпадане на клуба от Шампионската лига и това, което те описват като "архаична трансферна стратегия".

Групата Celtic Fans Collective стартира кампания, наречена "Нито стотинка повече", която призовава феновете да бойкотират клубните стоки, обиколките на стадиона и клубните събития, както и да откажат да купуват храна или напитки на стадион "Селтик Парк".

Очаква се кампанията ще бъде преразгледана през февруари.