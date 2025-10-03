Динамо Загреб, Астън Вила, Олимпик Лион и Мидтиланд се поздравиха с втори победи в Лига Европа

Мачове от втория кръг в основната фаза на Лига Европа:

Рома (Италия) - Лил (Франция) – 0:1

Болоня (Италия) - Фрайбург (Германия) – 1:1

Бран (Норвегия) - Утрехт (Нидерландия) – 1:0

Селтик (Шотландия) - Спортинг Брага (Португалия) – 0:2

ФКСБ (Румъния) - Йънг Бойс (Швейцария) – 0:2

Фенербахче (Турция) - Ница (Франция) – 2:1

Лудогорец (България) - Бетис (Испания) – 0:2

Панатинайкос (Гърция) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 1:2

Виктория Пилзен (Чехия) - Малмьо (Швеция) – 3:0

Базел (Швейцария) - Щутгарт (Германия) - 2:0

Селта Виго (Испания) - ПАОК Солун (Гърция) - 3:1

Порто (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) - 2:1

Фейенорд (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) - 0:2

Генк (Белгия) - Ференцварош (Унгария) - 0:1

Олимпик Лион (Франция) - Ред Бул Залцбург (Австрия) - 2:0

Макаби Тел Авив (Израел) - Динамо Загреб (Хърватия) - 1:3

Нотингам Форест (Англия) - Мидтиланд (Дания) - 2:3

Щурм Грац (Австрия) - Рейнджърс (Шотландия) - 2:1

В класирането водят Динамо Загреб, Мидтиланд, Астън Вила, Спортинг Брага, Олимпик Лион, Лил и Порто с по 6 точки. Лудогорец е на 21-ва позиция с 3 точки.