Динамо Загреб, Астън Вила, Олимпик Лион и Мидтиланд се поздравиха с втори победи в Лига Европа
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лига Европа:
Рома (Италия) - Лил (Франция) – 0:1
Болоня (Италия) - Фрайбург (Германия) – 1:1
Бран (Норвегия) - Утрехт (Нидерландия) – 1:0
Селтик (Шотландия) - Спортинг Брага (Португалия) – 0:2
ФКСБ (Румъния) - Йънг Бойс (Швейцария) – 0:2
Фенербахче (Турция) - Ница (Франция) – 2:1
Лудогорец (България) - Бетис (Испания) – 0:2
Панатинайкос (Гърция) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 1:2
Виктория Пилзен (Чехия) - Малмьо (Швеция) – 3:0
Базел (Швейцария) - Щутгарт (Германия) - 2:0
Селта Виго (Испания) - ПАОК Солун (Гърция) - 3:1
Порто (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) - 2:1
Фейенорд (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) - 0:2
Генк (Белгия) - Ференцварош (Унгария) - 0:1
Олимпик Лион (Франция) - Ред Бул Залцбург (Австрия) - 2:0
Макаби Тел Авив (Израел) - Динамо Загреб (Хърватия) - 1:3
Нотингам Форест (Англия) - Мидтиланд (Дания) - 2:3
Щурм Грац (Австрия) - Рейнджърс (Шотландия) - 2:1
В класирането водят Динамо Загреб, Мидтиланд, Астън Вила, Спортинг Брага, Олимпик Лион, Лил и Порто с по 6 точки. Лудогорец е на 21-ва позиция с 3 точки.
/ГК/
