Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау подкрепи едно от новите попълнения Антъни Еланга да се представи добре в отбора след слабия си старт на "Сейнт Джеймс Парк", пише агенция ДПА.

Шведският национал все още не е отбелязал гол или направил асистенция, откакто се присъедини от Нотингам Форест за 55 милиона британски лири и се затрудни да окаже влияние в загубата с 1:2 от Брайтън в събота.

Липсата му на участие в последната третина е симптоматична за началото на сезона на Нюкасъл във Висшата лига, като тимът е реализирал едва седем гола в осемте си мача до момента.

"Имаме нужда от повече от всички. Никога не става въпрос за един играч. Антъни ще бъде страхотен играч за този футболен клуб, нямам съмнение в това, но някои играчи се нуждаят от малко допълнително време и повече подкрепа, и просто нещо позитивно да се случи, за да започнат да се адаптират по-добре. Той има всички качества, за да се представи наистина добре тук, така че нямам проблеми или притеснения с него", коментира Еди Хау.

"Всичко е свързано с отбора. Винаги става въпрос за колектива, а твърде много от атакуващите ни играчи в момента не се представят достатъчно добре. Никога не става въпрос за един играч", добави Хау.