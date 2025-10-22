Голяма частна колекция от произведения на изкуството ще бъде представена за първи път пред широката публика в Берлин

Голяма частна германска колекция от произведения на изкуството, събирана в продължение на четири поколения, ще бъде представена за първи път в Берлин в рамките на широкомащабна експозиция, предаде агенция АП.

Колекцията „Шарф“ води началото си от колекцията на Ото Герстенберг, ръководител на берлинска застрахователна компания. Сега предметите, обогатени със съвременно изкуство, са в ръцете на правнука на Герстенберг, Рене Шарф, и съпругата му Кристиане.

Около 150-те произведения, изложени тази седмица в берлинската галерия Alte Nationalgalerie, обхващат периода от началото на XIX век, с офорти от сериите „Ужасите на войната“ и „Корида с бикове“ на испанския майстор Франсиско де Гоя, до модерни абстрактни произведения на германските художници Катарина Гросе и Анселм Рейле. Композиции от Сам Франсис и Джаспър Джонс внасят и американски елемент в колекцията.

В основата на колекцията са произведения на много от най-големите имена във френското изкуство от последните два века. Посетителите преминават от романтичните картини на Йожен Делакроа до реалистичните творби на Гюстав Курбе и карикатурите на Онор Домие, включително серия от статуи на френски парламентаристи. Една от по-ранните реалистични творби на Клод Моне, „Ферма в Нормандия“, е изложена редом с по-късни импресионистични картини на художника като „Скали край Дипе“ и една платно от серията му „Мостът Ватерло“. Има произведения върху хартия и платно от Огюст Реноар и Пол Сезан, допълнени от голи тела и танцьорки от Едгар Дега.

Две от основните творби на Пиер Бонар са изложени на видно място – оживеният и игрив „Площад Клиши“, изобразяващ парижки площад близо до ателието му, и „Голямата вана“, изобразяваща съпругата на художника. Те са показани близо до произведения на неговия близък приятел Анри Матис, като изложбата се насочва след това към кубизма и модернизма с творби на Пабло Пикасо, Фернан Леже и други художници. Герстенберг е натрупал голяма колекция от произведения на Анри дьо Тулуз-Лотрек до смъртта си през 1935 г. и селекция от нея също е част от изложбата.

Експозицията „Колекцията на Шарф. Гоя - Моне - Сезан - Бонар - Гросе“ отваря врати за публиката в Берлин този петък и ще продължи до 15 февруари, уточняват от АП.