Мениджърът Еди Хау заяви, че е "100% ангажиран" с Нюкасъл

Мениджърът Еди Хау настоя, че е "100 процента ангажиран" с Нюкасъл на фона на спекулациите за бъдещето на Рубен Аморим в Манчестър Юнайтед.

Името на 47-годишния специалист се споменава като част от продължаващия дебат около престоя на Аморим на "Олд Трафорд", както беше и когато постът в английския национален отбор се освободи след напускането на Гарет Саутгейт.

Попитан за ангажимента си към "свраките", Хау каза: "Моят ангажимент е тук, изцяло съм тук. 100% съм тук, винаги съм бил. Семейството ми е все още тук, борим се всеки ден, за да се опитаме да постигнем успех в това, което правим. Предстоящият сезон може да бъде прекрасен и това е, върху което наистина искам да се съсредоточа, опитвайки се да постигнем успех в предстоящите мачове".

Хау беше назначен за заместник на Стив Брус през ноември 2021 година, няколко седмици след като консорциумът на Аманда Стейвли завърши закупуването на тима от "Сейнт Джеймс Парк".

Бившият мениджър на Борнемут пое отбор, борещ се за оцеляване, но го поддържаше в известен комфорт и, подпомогнат от значителни инвестиции от подкрепените от Саудитска Арабия собственици, продължи напред.

Нюкасъл играе в Шампионската лига за втори път от три сезона и през март сложи край на 70-годишното си чакане за голям трофей, когато Хау ги изведе до триумф в турнира за Купата на лигата, съобщава ДПА.