В Грузия днес ще бъдат произведени местни избори; опозицията призова за протести

Валерия Динкова
Антиправителствен протест в грузинската столица Тбилиси, 1 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
Тбилиси,  
04.10.2025 05:27
 (БТА)

Грузинците днес ще гласуват на местни избори, които опозицията възнамерява да използва, за да мобилизира населението да излезе по улиците, с риск да се изправи пред нова вълна от насилие и арести, предаде Франс прес.

Премиерът Иракли Кобахидзе обеща суров отговор от полицията в случай на безредици в страната и осуетяване на "революционните" цели на призоваващите за демонстрации.  

Местните избори са бойкотирани от няколко опозиционни партии, включително "Единство - Национално движение" (ЕНД) на бившия президент Михаил Саакашвили, който сам призова поддръжниците си да излязат по улиците.

Но за управляващата партия "Грузинска мечта", контролирана от милиардера Бидзина Иванишвили, вотът е първият изборен тест след политическата криза, започнала с парламентарните избори през октомври 2024 г., които формацията спечели.

Тези избори, чиито резултати бяха сметнати за фалшифицирани, бяха последвани от месеци протести, които бяха жестоко потушени.

Около 60 души - опозиционни лидери, журналисти и обикновени активисти – бяха арестувани през последната година, съобщиха неправителствени организации.

Според тези организации и голяма част от опозицията днешните избори означават много повече от това да бъдат избрани нови местни власти.

Някои, подобно на Михаил Саакшавиши, гледат на тях като на "последен шанс" за спасяване на демокрацията в кавказката страна, разположена между Русия и Турция, чието правителство се сближава с Москва с редица репресивни закони, отбелязва АФП.

"Нека излезем по улиците на 4 октомври и да останем твърди до края. Свобода сега или никога", написа Саакашвили във "Фейсбук" публикация в четвъртък.

Без демонстрация на сила срещу правителството, "ще настъпи пълно отчаяние и Западът в крайна сметка ще ни изостави", добави 57-годишният бивш президент.

Оперният певец Пата Бурчуладзе, който е символ на мобилизираното гражданско общество, призова за гражданско "народно събиране" пред парламента в Тбилиси в 12 ч. на обед.

"Разбира се, революцията обявена от Пата Бурчуладзе ще се провали", заяви в отговор грузинският премиер и заплаши участниците, че "ще се озоват зад решетките".

/ВД/

03.10.2025 17:07

ГПБ: Кметът на Тбилиси разкритикува част от грузинската опозиция

"Недопустимо е едната част от опозицията да заплашва народа с преврат, а другата, в случай на победа, да планира блокиране на ключови общински услуги", заяви кметът на Тбилиси Каха Каладзе, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.
03.10.2025 15:48

АП: Грузия използва арести, високи глоби и други сурови мерки срещу антиправителствените протести

Почти всеки ден в продължение на почти година Гота Чантурия участва в митинги пред парламента на Грузия срещу правителството и неговата все по-репресивна политика. Той прави това въпреки масовите арести и полицейското насилие срещу

