Валерия Динкова
Броят на загиналите при срутване на ислямско училище в Индонезия достигна 14 души
Спасители изнасят тела на загинали при срутването на ислямско училище в Източна Ява, 3 октомври 2025 г. Снимка: BASARNAS via AP
Джакарта,  
04.10.2025 06:44
 (БТА)

Броят на загиналите при срутването на 4-етажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха тази сутрин властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Училището "Ал Хозини" в Сидоарджо рухна в понеделник по време на наливане на бетон в сградата. Под руините му бяха затрупани много ученици, повечето от които в тийнейджърска възраст.

Спасителите първоначално търсеха оцелели без специализирана техника, но след като във вторник повече не бяха засичани признаци на живот, екипите включиха в операцията тежки багери с чукове, за да разбият по-бързо бетоновите блокове.

Снощи бяха открити още девет тела на загинали,  с които общият брой смъртни случаи достигна 14. Близо 50 души все още са в неизвестност.

Две от телата, открити вчера, са били на мястото на залата за молитви, където са се били събрали много ученици по време на инцидента. Един загинал е намерен близо до изход и се предполага, че той се е опитвал да избяга, съобщи ръководителят на националната служба за справяне с бедствията Сухарянто.

Учениците с били основно момчета на възраст между 12 и 19 години.

Момичетата са били на молитва в друга част на сградата и са успели да избягат след срутването.

/ВД/

