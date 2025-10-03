Подробно търсене

Николай Велев
Продължава спасителната операция след срутването на ислямско училище в Индонезия
Спасители разпръскват дезинфектант по време на издирването на жертви на срутилата се училищна сграда Източна Ява, Индонезия, 3 октомври 2025 г. Снимка: АП/Trisnadi
Джакарта,  
03.10.2025 08:28
 (БТА)

Спасителни екипи в Индонезия увеличиха мащаба на операцията за изваждането на хора изпод развалините на четириетажна училищна сграда, която се срути по-рано тази седмица, предаде ДПА.

Ислямският училищен пансион "Ал Хозини“ в провинция Източна Ява рухна в понеделник по време на строителни дейности. Десетки ученици, повечето от които в юношеска възраст, бяха затрупани.

Националната служба за контрол на бедствията съобщи, че досега от развалините са били извадени общо 108 души, 30 от които все още са хоспитализирани, а 73 са се разминали с по-леки наранявания. Потвърдена е смъртта на най-малко петима души, но 58 все още са в неизвестност, което подхранва страховете, че броят на жертвите може да се увеличи.

Участници в спасителните операции вчера заявиха, че вече не откриват признаци за живи хора под срутената сграда. На мястото на трагедията бяха докарани тежки багери, които да разчистят отломките.

Над 150 медици и експерти по идентификация на трупове събират ДНК проби, за да ги сравнят с профилите на роднини на жертвите.

Абдул Ханан, баща на един от спасените ученици, разказа, че синът му е бил затиснат под бетонни плочи, но се е отървало с леки наранявания. "Бог все пак го защити", добави Ханан пред репортер на Метро Ти Ви.

 

 

/НС/

Свързани новини

02.10.2025 08:55

Спасителните екипи извадиха живи петима души изпод развалините на срутилото се ислямско училище в Индонезия

Спасителните екипи в индонезийската провинция Източна Ява извадиха живи петима души изпод развалините на срутило се ислямско училище на третия ден от спасителните операции, които се провеждат с помощта на ръчни инструменти, заради твърде големия риск от използване на тежка техника, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители.
01.10.2025 12:13

Спасители копаят с ръце в развалините, търсейки близо 100 души в неизвестност, след срутването на ислямско училище в Индонезия

При срутването на ислямско училище в Индонезия може да са били затрупани два пъти повече хора, отколкото се смяташе първоначално, предаде ДПА, като се позова на властите.
30.09.2025 10:56

Десетки хора остават затрупани под развалините на училищна сграда в Индонезия

Десетки хора все още са затрупани под развалините на многоетажна училищна сграда в Индонезия, срутила се вчера, като 12 часа по-късно спасителни екипи продължават да търсят оцелели, съобщи ДПА.

