Не мога да кажа, че играем слабо, но трябва да реализираме голове, сигурен е треньорът на Локомотив София Станислав Генчев

Изказвания след мача от 11-ия кръг в Първа лига между Славия и Локомотив София (2:0):

Станислав Генчев (треньор на Локомотив):

"Разочарован съм от начина, по който загубихме. Имахме пет стопроцентови положения и не ги реализирахме.

Първият гол на Славия сигурно е нередовен, но това не може да бъде оправдание за нас. Спас Делев е вкарвал от далеч по-трудни положения. Първото полувреме ни отбелязаха попадение без положение и при дискусионна ситуация.

След почивката противникът отново имаше едно положение и го отбеляза, а ние пропуснахме три ситуации. Не мога да кажа, че играем слабо, но трябва да реализираме.

Техническите ни грешки намаляват, въпросът е да реализираме головите положения. Разполагаме с доказани голмайстори. Хубаво е, че създаваме много възможности за гол."