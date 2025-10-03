Не мога да кажа, че играем слабо, но трябва да реализираме голове, сигурен е треньорът на Локомотив София Станислав Генчев

Подробно търсене

Асен Даскалов
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
03.10.2025 21:55
 (БТА)

Изказвания след мача от 11-ия кръг в Първа лига между Славия и Локомотив София (2:0):

Станислав Генчев (треньор на Локомотив):
"Разочарован съм от начина, по който загубихме. Имахме пет стопроцентови положения и не ги реализирахме. 

Първият гол на Славия сигурно е нередовен, но това не може да бъде оправдание за нас. Спас Делев е вкарвал от далеч по-трудни положения. Първото полувреме ни отбелязаха попадение без положение и при дискусионна ситуация. 

След почивката противникът отново имаше едно положение и го отбеляза, а ние пропуснахме три ситуации. Не мога да кажа, че играем слабо, но трябва да реализираме. 

Техническите ни грешки намаляват, въпросът е да реализираме головите положения. Разполагаме с доказани голмайстори. Хубаво е, че създаваме много възможности за гол."

/ГК/

