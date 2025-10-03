Славия прекъсна слаба серия с победа срещу Локомотив София

Мач от 11-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Локомотив София 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Емил Стоев 19, 2:0 Иван Минчев 62

жълти картони: Ангел Лясков, Райън Бидунга (Локомотив)

главен съдия: Станимир Тренчев

стадион "Александър Шаламанов"

състави

Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Ивайло Найденов, Кристиян Стоянов (84-Илиян Стефанов), Мохамед Досо, Иван Минчев (72-Исак Соле), Емил Стоев (72-Тони Тасев), Кристиян Балов (88-Роберто Райчев), Янис Гермуш (87-Марко Милетич)

Локомотив: Мартин Величков, Божидар Кацаров (67-Октавио), Садио Дембеле, Райън Бидунга, Ангел Лясков, Диего Рапосо (20-Ерол Дост), Реян Даскалов, Луан Аугусто, Патрик-Габриел Галчев, Спас Делев (67-Кауе Карузо), Георги Минчев (67-Анте Аралица)

Славия победи с 2:0 у дома Локомотив София в мач от 11-ия кръг на шампионата и прекъсна серия от четири поредни двубоя без успех. С гол и асистенция за водения от Златомир Загорчич състав се отличи Емил Стоев.

Двубоят започна без превъзходство за някой от двата отбора, а в 19-ата минута "белите" откриха резултата. Иван Минчев центрира от фаул, Мартин Георгиев подаде топката към Емил Стоев, който с плътен удар се разписа във вратата на Локомотив.

Получилият контузия Диего Рапосо беше заменен принудително от Ерол Дост веднага след попадението в полза на домакините.

"Червено-черните" имаха шанс да се върнат в двубоя след 35 минути игра. Патрик-Габриел Галчев центрира и топката достигна до Спас Делев. От чиста позиция нападателят стреля в напречната греда.

Близо 120 секунди след това Делев беше изведен зад защитата на Славия и размени пасове с Георги Минчев, а атаката завърши с шут на Делев, който беше спасен от Леви Нтумба.

Пет минути преди изтичане на редовното време на първата част Ерол Дост центрира, кълбото отново достигна до Спас Делев, но той не успя да изравни. Секунди по-късно Нтумба се намеси решително и след шут на Георги Минчев.

Втората част отново започна равностойно, но в 62-ата минута капитанът Минчев удвои аванса за домакините след удар от наказателното поле и асистенция на Емил Стоев.

Осем минути след това попадение на Янис Гермуш беше отменено заради нарушение.

В 70-ата минута в игра за Славия се появи Исак Соле, който се завърна след наем в Турция и лечение на тежка контузия. Халфът замени автора на втория гол в мача Иван Минчев.

Четвърт час преди изтичане на редовното време разбъркване в наказателното поле на "белите" след изпълнение на ъглов удар завърши с пропуск на Садио Дембеле.

Локомотив София няма успех в седем последователни срещи и има 12 точки на осмата позиция в Първа лига. "Белите" са на 11-то място с две точки по-малко.