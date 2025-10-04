Играещият във Втора футболна лига Фратрия (Варна) обяви, че е получил стадиона в Белослав за 30 години

Амбицираният да влезе в efbet Лига отбор на Фратрия (Варна) обяви на страницата си във фейсбук, че вече е получил стадиона в град Белослав под наем за 30 години и нарече договорът "началото на един голям и дългосрочен проект".

Плановете са да бъде направен основен и сериозен ремонт на съоръжение, което явно трябва да придобие вид за лицензиране за Първа лига. В момента Фратрия заема 3-о място във Втора лига с 24 точки и един мач по-малко от 2-ия Янтра (Габрово), който също има 24. На върха е Дунав (Русе) с 25.

Фратрия от създаването си смени няколко домакински терена, но така и не може да влезе официално във Варна със свой стадион. Тимът на бизнесмена Виктор Бакуревич използваше стадионите в Бенковски, Старо Оряхово, Албена, в момента пък провежда домакинските си мачове на стадион "Спартак" във Варна. Стадионът в Белослав и в момента е използван, но за тренировки, а след реконструкцията ще приема мачовете на отбора.

"Взехме стадиона в Белослав под наем за 30 години – това е началото на един голям и дългосрочен проект. Плановете ни са да го превърнем в официален стадион на отбора Фратрия. В момента водим активни преговори с Министерството на спорта и общината за изграждане на осветление – ключова стъпка, която ще ни позволи да провеждаме мачове и тренировки и вечерно време. След решаването на този въпрос ще започнем поетапно възстановяване на трибуните и цялата необходима инфраструктура.

Това е принос към развитието на спорта в нашия град и стабилна база за отбора за много години напред. Благодарим на всички, които ни подкрепят – заедно ще превърнем стадиона в място, където се раждат победи!", се казва на официалната страница на виненочервените.