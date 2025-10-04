Подробно търсене

Предстои описване на щетите в "Елените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Предстои описване на щетите в "Елените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас
Предстои описване на щетите в "Елените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас
снимка: кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
в.с. Елените,  
04.10.2025 01:06
 (БТА)

Предстои описване на щетите във вилно селище "Eлените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас. 

На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа. 

Няма хора в опасност.

Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението ще останат на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката.

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:42 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация