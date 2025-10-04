От 4 октомври до 16 ноември София ще бъде домакин на фестивала „Музикални зографи“

София ще бъде домакин на фестивала „Музикални зографи“ от днес, 4 октомври, до 16 ноември, информират организаторите.

По думите им събитията обединяват музика, визуални изкуства, кино и литература в общо пространство, където публиката не просто слуша или гледа, а преживява многопластовото въздействие на изкуството.

Фестивалът събира на една сцена млади дарования и утвърдени творци – музиканти, художници, писатели и режисьори – с мисията да изгради мост между поколенията и да открие нови пътища за взаимодействие между традицията и съвременността.

Фестивалът започва с образователен кино уикенд, посветен на творчеството на режисьора Николай Василев – автор на награждавани документални филми. Сред прожекциите са „Добрият ад“ с Теодосий Спасов, „Гладиатор“ с Боян Радев и „Резервно крило“ с Атанас Хранов. На 4 октомври е прожекцията на „Ваклуш“, селектиран в над 40 международни фестивала и отличен с 18 награди по света.

Официалното откриване е на 15 октомври в Централния военен клуб с концерт на трио пиано, гъдулка и кларинет (Фани Куцарова, Мартин Владимиров и Венцислав Трифонов), в партньорство с художника Румен Статков, който ще рисува акварели по време на изпълненията. Програмата включва произведения на Дариус Мийо, Франсис Пуленк и български фолклорни теми, вплетени в класически прочит.

Китарен уикенд ще има на 18 и 19 октомври в Централните хали. Ще се представят млади таланти – дуото Вили и Жени с експозиция на бижута, Деляна Петкова, Руей Джу (Китай), Христо Йорданов и Денислав Тенев. Програмата включва репертоар – от Леняни и Бах до съвременни български автори като Росен Балкански и Атанас Уркузунов. Целта е не само да се покаже богатството на класическата китара, но и да се подчертае ролята на младото поколение в популяризирането на българската школа у нас и в чужбина.

На 21 октомври в Централния военен клуб е рециталът на Тео Николов (китара) и Яна Лолова (пиано) и промоцията на компактдиска „Истории за класическа китара“ с музика от Росен Балкански. На 23 октомври е концертът на учениците от класа по фолклорно пеене на Нелка Петкова, по повод 20 години преподавателска дейност, със специалното участие на гъдуларя Мартин Владимиров.

На 2 ноември ще има представяне на книги на д-р Полина Антонова, посветени на Димитър Ненов и Панка Пелишек, съчетано с концертно изпълнение на „Лешникотрошачката“ и премиера на пиеса от Албена Врачанска за четири ръце.

На 8 ноември е изложбата и дискусия „Историческите шаржове на прехода – 35 години от началото“ на художника Румен Статков, на 9 ноември – премиерата на книгата „Баснословник“ от Емануел Икономов, на 10 ноември – камерен концерт на Яна Лолова (пиано) и Антонио Илиоски (виолончело) с произведения от Шостакович, Чайковски и Прокофиев.

На 13 ноември е рециталът на проф. Герхард Райхенбах (Германия), един от най-значимите имена в света на класическата китара, а на 16 ноември – дебютният концерт на младия пианист Димитър Цонев.

/ДД