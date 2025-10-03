В селата в Северна Македония има сериозен недостиг на семейни лекари, съобщи директорът на Фонда за здравно осигуряване Клековски

В селските райони на Република Северна Македония има недостиг на семейни лекари – от планираните 96 амбулатории със семейни лекари в селата, функционират само 44, съобщава директорът на Фонда за здравно осигуряване в страната Сашо Клековски.

По думите му от Фонда работят за промяна на регулацията при попълването на броя на семейните лекари в селата, за да се даде възможност повече млади лекари да започнат работа там. Той допълни, че една от посочените причини за малкия брой доктори в селските райони е финансова – заради малкия брой здравноосигурени пациенти в селата.

Според директора на Фонда за здравно осигуряване голям недостиг на лични лекари има и в малките градове.

„В (град) Ресен са останали само трима семейни лекари. Демографската и възрастова структура на семейните лекари е изключително лоша и след 10 до 15 години ще имаме сериозна криза“, цитират думите на Клековски медиите в страната.