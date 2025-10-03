site.btaРуската тенисистка Анастасия Потапова ще пропусне останалите турнири до края на 2025 година поради контузия
Руската тенисистка Анастасия Потапова ще пропусне останалите турнири до края на 2025 година поради контузия, обяви тя в своя Telegram канал.
Преди два дни Потапова загуби от Линда Носкова (Чехия) с 2:6, 4:6 в среща от четвъртия кръг на турнира в китайската столица Пекин.
"За съжаление, бях принудена да се откажа от последните два турнира този сезон поради контузия. Може би не го показах в някои моменти, но имах постоянна болка в дясната китка. Моят екип и аз решихме да отделим малко повече време тази година, за да се опитам да излекувам всичките си контузии, така че следващата година да бъде пълноценна и успешна. Както показа опитът, дори и с лоши тренировки поради контузии, мога да се състезавам на най-високо ниво. Ще се видим през 2026 година", написа Потапова.
24-годишната Потапова е на 59-о място в ранглистата на УТА и има три спечелени титли в кариерата си. Най-добрият й резултат на турнир от Големия шлем е достигането до четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция през 2024-а, припомня ТАСС.
