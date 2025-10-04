Община Радомир получи нов училищен автобус от Министерството на образованието и науката, съобщи за БТА кметът Кирил Стоев. Той допълни, че администрацията е била сред 600-те със заявки, които са били входирани от цялата страна. Превозното средство е част от националната програма за обновяване на училищния транспорт.

„Изключително съм радостен, че успяхме да получим автобуса, тъй като той ще оптимизира транспортната схема, която имаме за превоз на учениците. Предоставянето на въпросния автобус се случи следствие на добрите взаимоотношения между нас, Регионалното управление на образованието и ресорното министерство. Надяваме се, че в скоро време ще имаме възможност за още един нов автобус“, коментира кметът Стоев.

Той добави, че специализираните превозни средства, на които разчитат за транспортирането на учениците, са стари и амортизирани. За сравнение посочи, че автобусът, който е бил заменен с новия, е бил на повече от 20 години.

Децата по линията Радомир – Дрен ще се възползват от придобивката. Превозното средство е с капацитет от 32 места, уточни Кирил Стоев.