Моуриньо и няколко играчи на Бенфика са дали положителни проби за вирус преди мача срещу Порто

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо няколко играчи и членове на треньорския щаб на отбора от Лисабон са дали положителни проби за вирус преди мача от 8-ия кръг на португалската лига срещу Порто, съобщава A Bola.

Физическото състояние на играчите ще бъде оценено скоро и има опасения, че много от тях няма да могат да играят в двубоя срещу Порто, насрочен за 5 октомври.

Правилникът за състезания в лигата позволява отлагане на мач, ако на отбора липсват поне 13 играчи, включително вратар, но невъзможността на спортистите да играят трябва да бъде потвърдена от здравните власти. A Bola съобщава, че Бенфика в момента не обмисля подобен вариант.

Порто има 21 точки от седем мача и води в класирането, докато Бенфика е на трето място със 17 пункта.