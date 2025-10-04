Завърши възстановяването на осветлението на пътя в участъка Кюстендил - Ябълково

Завърши възстановяването на осветлението на път I-6 Кюстендил - Ябълково, в участъка между 25 км и 27 км, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Санирани са стълбовете, изпълнени са профилактика и подмяна на окабеляването, монтирани са нови рогатки.

Възстановяването на осветлението в отсечката и монтирането на предпазна ограда започна през февруари, като мерките се изпълняваха съвместно между АПИ и Община Кюстендил, с цел повишаване на безопасността на движение в участъка от първокласния път в района на с. Ябълково. Агенцията възстанови електрическите стълбовете, а ангажимент на Община Кюстендил беше да осигури осветителни тела и свързването им с електроразпределителната мрежа.

Според експертите именно обновяването на осветлението е ефективен начин за повишаване на безопасността в участъка, посочиха от пътната агенция.

През февруари всички 31 електрически стълба в участъка от път I-6 Кюстендил - Ябълково бяха санирани, а през март Агенцията монтира предпазна оградна мрежа, с дължина около 3,2 км, и 819 бетонови стълбове, от двете страни на участъка Кюстендил – Ябълково. В периода април-юни са изпълнени текущи пътноподдържащи дейности, като подравняване и попълване на банкети, почистване на окопи, изсичане на храсти, изкърпване на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес, обновяване на маркировката. Подменени са и всички пътни знаци в отсечката.

Осветлението в района не е работило от 1985 година.

В края на миналата година на този участък от пътя при катастрофа между лек автомобил и коне загина момиче на 18 години, а други две момичета бяха ранени. Последва поредица от протести с искания за спешни действия по обезопасяване на пътя.