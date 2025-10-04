В с. Николичевци, община Кюстендил, беше осветен новоизграденият параклис "Възнесение Господине"

В с. Николичевци, община Кюстендил, днес беше осветен новият параклис "Възнесение Господине". В храма беше отслужена и първа света литургия, възглавена от Браницкия епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, в съслужение с Велбъждския епископ Исаак и духовници от Кюстендилска духовна околия.

Строежът на параклиса започва пред 14 години, когато е направена първата копка. "Оттогава се стремим да го довършим. Днес е много хубав ден за селото, за това че успяхме да открием храма и да бъде осветен", каза пред БТА кметът на Николичевци Спаска Методиева.

Тя отправи благодарност към Софийската митрополия, дирекцията по вероизповедания към Министерски съвет, дарители, помогнали за завършването на храма. На освещаването днес гости бяха кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, депутатът Христо Терзийски, бившият евродепутат Ангел Джамбазки, бизнесмени.

"Сигурна съм, че този храм ще обедини селото – с вяра в Бога да вървим напред", каза Методиева. Тя посочи, че досега в селото не е имало църква. След литургията ще бъде осветен и раздаден курбан за здраве и благословение на присъстващите.