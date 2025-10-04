Остава ограничен достъпът до Елените, кризисният щаб призовава гражданите да не пътуват към засегнатия район

Достъпът до ваканционно селище Елените остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас.

Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията.

От Областната управа допълниха, че имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.

От МВР съобщиха, че оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, като най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените.