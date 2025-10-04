Подробно търсене

Остава ограничен достъпът до Елените, кризисният щаб призовава гражданите да не пътуват към засегнатия район

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Обстановката след наводненията във Ваканционно селище Елените, община Несебър. Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
в.с. Елените,  
04.10.2025 11:44
 (БТА)

Достъпът до ваканционно селище Елените остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас.

Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията.

От Областната управа допълниха, че имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.

От МВР съобщиха, че оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, като най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените.

 

/БИ/

