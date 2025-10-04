Остава ограничен достъпът до Елените, кризисният щаб призовава гражданите да не пътуват към засегнатия район

site.btaОстава ограничен достъпът до Елените, кризисният щаб призовава гражданите да не пътуват към засегнатия район
Достъпът до ваканционно селище Елените остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас.
Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията.
От Областната управа допълниха, че имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.
От МВР съобщиха, че оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, като най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените.
