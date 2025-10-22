Турският министър на вътрешните работи се срещна с майки на деца, отвлечени от ПКК

Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая се срещна с представители на сдружението „Майките от Диарбекир“, което е основано от родители, чиито деца са примамени или отвлечени от обявената за терористична организация Кюрдска работническа партия (ПКК), съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Турция.

„Майките от Диарбекир“ продължават 2241-и пореден ден да стоят в палатки пред сградата на считаната за прокюрдска Демократична партия на народите (HDP) в Диарбекир със снимки в ръка на своите деца и с искане те да се върнат при тях. Срещата на вътрешния министър на Турция Али Йерликая с тях е част от Плана на Турция за борба с тероризма „Турция без тероризъм“, в който разоръжаването на ПКК заема основно място. Това е втората подобна инициатива за тази седмица в Диарбекир, който е един от регионите, населявани от най-много кюрди.

„Срещнахме се с „Майките от Диарбекир“, които 2241 дни са на своя пост в името на децата си. С тяхната смелост, прозорливост и решителност напредваме към целта на „Турция без тероризъм“. Заедно ще изградим бъдещето на тези земи, в които ще важат законите на братството, мира и сигурността“, заяви Али Йерликая след срещата.

Сдружението беше и сред изслушаните от Комисията по разоръжаване на ПКК, която беше създадена в Меджлиса като част от този план. Тогава те го подкрепиха с желанието оттук нататък грохотът на оръжията да затихне.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, ЕС и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т.г. тя обяви, че се разпуска, с което сложи край на въоръжената си борба срещу турските власти. Самият процес започна през юли 2025 г. Като част от плана беше създадена и Комисия по разоръжаването в турския парламент. Председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш беше определен и за неин председател като знак за значението, което Турция отдава на преодоляването на тероризма. Членовете ѝ вече изслушаха министри, юристи, близки на загиналите, ветерани, представители на различни браншови организации, за да чуят направеното досега и техните идеи, които биха могли да допринесат за успеха на процеса. До края на годината Комисията по разоръжаването на ПКК трябва да излезе със законодателни инициативи.