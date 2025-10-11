Нюкасъл назначи нов спортен директор

Ръководството на английския футболен клуб Нюкасъл Юнайтед назначи Рос Уилсън за нов спортен директор, обявиха от клуба.

Бившият главен футболен директор на Нотингам Форест ще отговаря за спортната стратегия, развитието и трансферите на играчи в мъжкия, женския и академията на "Сейнт Джеймс Парк“.

Той наследи Пол Мичъл, който напусна през юни, само 11 месеца след като беше назначен на поста, освободен от Дан Ашуърт преди злополучния му престой в Манчестър Юнайтед.

Уилсън ще работи заедно с новия главен изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън, чието пристигане беше обявено миналия месец.