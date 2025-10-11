Нюкасъл назначи нов спортен директор

Подробно търсене

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Лондон,  
11.10.2025 15:36
 (БТА)

Ръководството на английския футболен клуб Нюкасъл Юнайтед назначи Рос Уилсън за нов спортен директор, обявиха от клуба.

Бившият главен футболен директор на Нотингам Форест ще отговаря за спортната стратегия, развитието и трансферите на играчи в мъжкия, женския и академията на "Сейнт Джеймс Парк“.

Той наследи Пол Мичъл, който напусна през юни, само 11 месеца след като беше назначен на поста, освободен от Дан Ашуърт преди злополучния му престой в Манчестър Юнайтед.

Уилсън ще работи заедно с новия главен изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън, чието пристигане беше обявено миналия месец.

