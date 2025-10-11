Изложба за композитора и военен диригент Камен Луков показаха в родното му село Копиловци

Документална изложба по повод 150 години от рождението на композитора и военен диригент Камен Луков бе представена в родното му село Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана от Държавен архив – Монтана.

На 10 табла са показани отделни моменти от житейския и творчески път на Камен Луков. Голяма част от снимките са от неговия личен архив, който се съхранява в Държавния архив в Ловеч. Информация и снимки са събрани също от Историческия музей в Ловеч и от Военно-исторически архив във Велико Търново.

На изложбата е показана снимка на флейтата на капитан Луков, която се съхранява в музея в Ловеч, а също и ръкописи от тетрадка с нотни текстове, съхранена в читалището в село Копиловци. Има също снимки с военния музикален взвод на 34 Троянски полк по време на Първата световна война. Могат да се видят снимки и отделни моменти от чествания на годишнини на капитан Луков, както и снимки от първия преглед на военните духови оркестри в Копиловци, организиран от Община Георги Дамяново през 2022 година.

Главният диригент на Българската армия и началник на Гвардейския духов оркестър на армията подполковник Ради Радев, който заедно с гвардейския оркестър участва в честванията, заяви за БТА, че маестро Камен Каменов е най-плодовитият български военен композитор, като написва най-много маршове и военни песни. Най-ярките сред тях са маршът – „Троянци“, известен още като „Балканци“ или „Български чеда“. Този марш е написан по заповед на генерал Владимир Вазов по време на Дойранската епопея през 1917 година. И благодарение на майсторството на Камен Луков ген. Вазов успява да запази българските войници, защото когато той заповядва на оркестъра да свири този марш, то спират бомбардировките от английска и френска страна. Уникалното е, че англичаните и французите изпращат парламентьор, който иска маршът, който изпълнява българският военен оркестър, да бъде предоставен на техните военни оркестри. Камен Луков го подарява и след това военните оркестри на английската и френската войска също го изпълняват. Това е малко известно в историята, сподели подполковник Ради Радев. Той припомни, че протоколният марш на Българската армия „Весели в боя“, с който войниците минават на паради, също е написан от маестро Камен Луков по време на Балканската война.