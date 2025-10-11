Потомството на мишки, заразени с КОВИД-19, е по-тревожно, сочи проучване

Мишки, заразени с КОВИД-19, са претърпели промени в спермата си, а потомството им е станало по-тревожно, установи ново проучване, което подчертава възможните дългосрочни ефекти на пандемията от поколение на поколение, предава АФП.

Изследователи от Института за невронауки и психично здраве в Мелбърн, Австралия, са инжектирали вируса, причиняващ КОВИД, на мъжки мишки, които след това са кръстосали с женски, за да изследват последиците от инфекцията с вируса върху здравето на потомството им.

„Открихме, че потомството, което се роди, проявява повече тревожно поведение в сравнение с потомството на незаразени мишки“, коментира ръководителката на научното изследване Елизабет Клийман.

Проучването, публикувано в списанието Nature Communications, открива този феномен при всички потомци на мъжки мишки, заразени с КОВИД.

Това важи особено за женските екземпляри, които са показали „значителни промени“ в хипокампуса – тази част от мозъка, която регулира емоциите.



Изследователите твърдят, че тяхното изследване е първото по рода си. То се интересува от дългосрочното въздействие на КОВИД върху поведението и развитието на мозъка при следващите поколения.

Проучването показва, че вирусът е променил молекулите, присъстващи в РНК на спермата на заразените мъжки мишки, много от които „участват в регулирането на гени, за които е известно, че са важни за развитието на мозъка“.

„Тези открития показват, че пандемията от КОВИД-19 може да има трайни последствия за бъдещите поколения“, обяснява изследователят Антъни Ханан. „Но са необходими допълнителни проучвания, особено, за да се установи дали това явление се наблюдава и при хората“, добавя той.

Ако това е така, „това може да засегне милиони деца и техните семейства, със сериозни последствия за общественото здраве“, смята Ханан.

Пандемията от КОВИД, обявена от Световната здравна организация през 2020 г., причини смъртта на най-малко седем милиона души. Болестта, но и мерките, предприети за справяне с пандемията, водят до тежки последици за психичното здраве, особено при младите хора, принудени да се изолират, припомня АФП.