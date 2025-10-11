Националите Антоанета Костадинова, Самуил Донков и Антон Ризов триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"

site.btaНационалите Антоанета Костадинова, Самуил Донков и Антон Ризов триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"
Антоанета Костадинова (Светкавица Търговище) спечели на 10 метра пистолет на националния турнир по спортна стрелба “Купа България” на стрелбище "Гео Милев" в столицата.
Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 зае първото място с финал от 243.2 точки, следвана от съотборничката си в националния отбор Лидия Ненчева (Тракия) с 236.3 точки и Зорница Бонева (Тракия) с 213.8 точки.
При мъжете на 25 метра пистолет спечели Самуил Донков (Левски), следван от Стоян Пушков (АП Спорт) и Борис Димитров (Стрелба).
Във финала на 50 метра пушка за мъже Антон Ризов Тракия) бе без конкуренция и взе златото с 455.1 точки. Втори е Александър Данчов (Пирин), а трети - Добрин Буров (Етър-100).
Теодора Боянова (Светкавица) стана първа на 10 метра пушка за жени с финал от 249.5 точки. Втора е Ивана Вълкова (Левски), а трета - Теа Илиева (Левски).
/МД/
