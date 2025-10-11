На празник в защита на детството в Разград деца и възрастни обещаха да бъдат добри, да се защитават и да не допускат насилие

Деца и възрастни в Разград обещаха да бъдат добри, да се защитават и да не допускат насилие. Това стана на хепънинг под наслов „Да защитим детството“, организиран от екипа на Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” (ЖАНЕТА). „Днешното събитие, както и цялата кампания, която сдружение ЖАНЕТА води за превенция насилието над деца, се случва чрез проекта „Овластяване и закрила: Силата на гражданските организации в борбата с насилието", каза при отриването на празника председателят на Управителния съвет на Сдружението Грациела Ранкова. Тя подчерта, че проявата е специална не само заради каузата, но и защото лицето на кампанията – актрисата Йоана Буковска застава редом с всички, за да подкрепи децата на Разград.

„Децата за мен са единственият смисъл, с който можем да променим живота си към нещо по-добро“, с тези думи се обърна актрисата към присъстващите във фоайето на Общинския културен център. Тя подчерта, че заставяйки зад тази кауза и като родител, и като актьор, и като човек, смята, че най-важното нещо е възрастните да се държат с децата като с големи хора, които още не са пораснали. Йоана Буковска апелира подрастващите да бъдат смели и винаги, когато имат проблем, независимо дали на улицата, вкъщи или между приятели, да потърсят помощ.

В празника се включиха ученици от основни училища в Разград и Самуил. Чрез песни, танци и игри заедно с учителите и близките си момичетата и момчетата казаха „Не на насилието над деца“. Малки и големи превърнаха „Стената на насилието“ в „Стена на закрилата“ покривайки негативните думи като насилие, страх, мълчание, болка, агресия с позитивните любов, приятелство, доверие, смелост, защита, грижа. Интерактивната игра „Кръг на доверието“ предизвика участниците в празника да кажат какво е необходимо едно дете да расте спокойно. Деца и родители изписаха на листи своите послания за щастливо детство и за град без насилие над деца. Всички заедно украсиха и дървото на доброто, като си пожелаха и светът на всяко дете да изглежда като него – пъстър, добър и пълен с приятелство.

Празникът завърши с песен за доброто и с призива, че всяко дете заслужава щастливо детство. „Вие сте бъдещето, а бъдещето трябва да бъде светло и усмихнато“, заявиха организаторите на хепънинга. Всички участници получиха стикери с надпис „Имам право да бъда щастлив“. Като на празник, за децата имаше много лакомства.