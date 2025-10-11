Подробно търсене

Снимка: галерия Little Bird Place
София,  
11.10.2025 16:35
 (БТА)
Художничката Калия Калъчева ще представи новата си изложба под надслов Chrysopoeia в галерия Little Bird Place, съобщават организаторите. Куратор на експозицията е Теодосий Георгиев.

Откриването ще се състои на 14 октомври.

От галерия Little Bird Place посочват, че изложбата е посветена на нови посоки в творчеството на Калъчева, свързани с визуалните метафори и концептуалните прочити на темата за преобразяването. Заглавието Chrysopoeia означава „създаване на злато", уточниха от галерията.

Калия Калъчева е родена през 1986 г. в София. Завършва магистърска степен по живопис в Националната художествена академия в София през 2011 г. В годината на дипломирането си е удостоена с Наградата за млад живописец с обещаващо развитие на Фондация „Едмонд Демирджиян“. През 2014 г. печели място в престижната резидентната програма на Сите дез Ар в Париж, Франция.

През 2016 г. е включена в друга творческа резиденция – Oberpfälzer Künstlerhaus в Швандорф, Германия. През 2017 г. получава специално признание в конкурса „Жените в изкуството“, Орландо, Флорида. Носител е на редица награди. Картини на Калия Калъчева са част от колекциите на Центъра за изкуство „Уго Вутен“ в Белгия, Imago Mundi - колекция Лучано Бенетон, Италия, Националната художествена галерия в София, Софийската градска художествена галерия, частни колекции в България, Великобритания, САЩ, Германия, Чехия, Италия, Сърбия и други. Калия Калъчева има над 20 самостоятелни изложби и участия в над 100 общи национални и международни изложби.

