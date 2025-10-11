В Пазарджишка област Българският Червен кръст започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети на социално слаби

site.btaВ Пазарджишка област Българският Червен кръст започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети на социално слаби
От понеделник Българският Червен кръст (БЧК) в Пазарджик започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети в рамките на Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, съобщават от Областния съвет на хуманитарната организация.
Помощта е предназначена за лица и семейства, подпомагани от дирекциите "Социално подпомагане". Тя включва материали за лична и домашна хигиена и два вида хранителни продукти - захар и спагети.
В областта са организирани общо 13 пункта, които до края на месеца по график ще предоставят пакетите.
Миналата година в Пазарджишко 18 645 нуждаещи бяха одобрени за получаване на помощи по програмата.
В страната се очаква помощта да достигне до над 640 000 уязвими граждани, за което са създадени 316 временни пункта, уточняват от Областния съвет на БЧК.
/ТТ/
