В Пазарджишка област Българският Червен кръст започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети на социално слаби

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: Валентина Стоева/ БТА, архив
Пазарджик,  
11.10.2025 17:16
 (БТА)

От понеделник Българският Червен кръст (БЧК) в Пазарджик започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети в рамките на Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, съобщават от Областния съвет на хуманитарната организация.

Помощта е предназначена за лица и семейства, подпомагани от дирекциите "Социално подпомагане". Тя включва материали за лична и домашна хигиена и два вида хранителни продукти - захар и спагети.

В областта са организирани общо 13 пункта, които до края на месеца по график ще предоставят пакетите.  

Миналата година в Пазарджишко 18 645 нуждаещи бяха одобрени за получаване на помощи по програмата. 

В страната се очаква помощта да достигне до над  640 000 уязвими граждани, за което са създадени 316 временни  пункта, уточняват от Областния съвет на БЧК.

/ТТ/

