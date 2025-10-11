Подробно търсене

Латвия и Андора завършиха наравно в мач от световните квалификации, ръководен от българския рефер Георги Кабаков

Мирослав Димитров
Латвия и Андора завършиха наравно в мач от световните квалификации, ръководен от българския рефер Георги Кабаков
Латвия и Андора завършиха наравно в мач от световните квалификации, ръководен от българския рефер Георги Кабаков
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Даугава,  
11.10.2025 18:12
 (БТА)

Латвийският национален отбор завърши наравно 2:2 с Андора у дома в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г. 

Мачът се проведе на стадион „Даугава“ и бе ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков.

Сан Николас откри за гостите от Андора в 33-а минута, а Дмитрий Зеленков изравни за домакините до почивката.

Владислав Гутковскис изведе Латвия в резултата от дузпа в 55-а минута. Гутковскис вкара и трети гол във втарата на Андора, но попадението бе отменено след преглеждане на ситуацията с ВАР.

Гостите завоюваха първата си точка в квалификациите с точно попадение Ян Оливера в 78-а минута.

В добавеното време Андора остана с 10 души след втори жълт картон на Жоел Гиен.

В група K Латвия е на четвърто място с 5 точки, а Андора има 1 точка и е на 5-то място.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:01 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация