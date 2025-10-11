С децата трябва да се държим като с личности, каза актрисата Йоана Буковска

С децата трябва да се държим като с личности. Няма значение колко са големи, всяко дете е личност, която все още е незряла – чисто, невинно и добро същество, каза за БТА актрисата Йоана Буковска. Тя беше в Разград, за да участва в празника под наслов „Да защитим детството“, организиран от Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” (ЖАНЕТА). Като лице на кампанията актрисата застана редом с екипа на Сдружението, за да отправи апел, че всяко дете заслужава щастливо детство.

„Приех да бъда лице на тази кампания, защото смятам, че децата и това как се държим с тях са най-важното нещо за нас като общество“, заяви актрисата. Според нея възрастните трябва да дават добър пример и като родители, и като граждани, независимо от професията си. По думите й именно от тях зависи какъв човек ще порасне и какъв инструментариум ще използва в живота си детето. „Убедена съм в принципа, че ако подхождаш с агресия и насилие към едно дете, то решава, че това е моделът на поведение в живота. Не можем да очакваме, че то ще ни предложи нещо много повече, когато порасне голям човек“, подчерта Йоана Буковска. Актрисата не смята, че насилието във всяка една от неговите форми и прояви е начин да покажеш на малкия човек какъв е животът. „Напротив, така му създаваш погрешно впечатление, как не да бъдем добри, а да постигаме нещата насила, със сила и със страх. Никой не може да расте щастлив, ако се страхува и за това призовавам подрастващите да бъдат смели и винаги, когато имат някакъв проблем да го споделят, за да може да получат помощ“, посочи Буковска. Тя добави, че именно заради това са нужни подобни кампании като тази, организирана от разградското сдружение.

Актрисата припомни, че е била лице на много социално ангажирани кампания. Сред тях са тези за борба с рака на гърдата и на маточната шийка, на маратона на Сдружение „Онкоболни и приятели“ в Бургас. „Заставам зад тези кампании като човек и личност, а не поради някакви други причини, парични или конюнктурни. Изповядвам собствените си обещания, само тогава давам лицето и името си за дадена кауза“, добави Йоана Буковска.