Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Във Велико Търново започна почистването на наносите, влачени от високите води на река Янтра и останали под мостовете
БТА, Снимка: Община Велико Търново
Велико Търново,  
11.10.2025 16:44
 (БТА)

Във Велико Търново започна почистването на наносите, влачени от високите води на река Янтра и останали под мостовете, съобщиха от пресцентъра на общината. С понижаването на речните нива работата започна от стария Бейски мост в района под Царевец, където се включиха два специализирани крана, багери и самосвали.

Още в периода на обилните дъждове, продължили над 48 часа и довели до сериозно повишаване на реките Янтра, Белица и останалите притоци, кметът Даниел Панов е разпоредил обстойна проверка на всички мостове и водостоци на територията на общината. 

В следващите дни дейността ще обхване и останалите съоръжения, където има струпвания. Графикът на работа се определя и от нивата на реките на съответните локации, уточниха от общината.

/ТТ/

