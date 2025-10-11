Бившата националка Катрин Тасева вдъхнови над 110 деца в Пирдоп да поемат по пътя на художествената гимнастика

Над 110 деца на възраст между 4 и 12 години направиха първите си стъпки в художествената гимнастика в Пирдоп, вдъхновени лично от една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева.

Събитието отбеляза старта на редовни тренировки по художествена гимнастика в региона, които ще се провеждат под шапката на спортен клуб "Катрин". Новото подразделение в Пирдоп вече събра впечатляващ интерес - 110 записани деца, готови да открият магията на този красив и дисциплиниращ спорт.

Зад инициативата стои енергията и отдадеността на група жени, които живеят и работят в района. Обединява ги платформата Women4Metals на компанията "Аурубис България", която има за цел да приобщава повече жени и да създава условия за тяхното развитие.

"Всичко започна като разговор между три майки и жени, свързани с художествената гимнастика", заявиха организаторите.

Катрин Тасева прие каузата присърце и не само даде името си на новата школа, но и лично се включи в първото занимание, като проведе интерактивен урок с малките гимнастички.

"Аз съм много въодушевена от големия интерес към художествената гимнастика тук в региона. Ще дадем всичко от себе си , за да сбъдвате вашите мечти", каза Тасева, която бе посрещната с аплодисменти и много усмивки.

Присъстващите на събитието - родители, треньори, представители на местната власт и спортни ентусиасти, единодушно подчертаха колко важно е децата от по-малките градове да имат достъп до качествени спортни активности.

След края на официалната част децата имаха възможност да получат автографи от Катрин Тасева и да се снимат с нея - спомен, който със сигурност ще запомнят.

С новата школа по художествена гимнастика в Пирдоп се отваря нова страница за спорта в региона. Инициативата показва, че когато усилията на активни хора от общността се обединят с подкрепата от местните власти и социално ангажираните компании, се раждат реални възможности за бъдещето - особено за най-малките.