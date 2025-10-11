Представители от България и Сърбия взеха участие във фестивала на трънката в белоградчишкото село Салаш. На повече от 10 щанда те показаха сладка и конфитюри от трънки, шипки и други плодове, както и домашно приготвена зимнина, съобщи за БТА секретарят на местното читалище Даниела Иванова.

„По традиция гостите от Сърбия и от съседните села посрещнахме с турлашка баница. При нас тя се приготвя в две разновидности – солена със сирене и т. нар. „блага“ баница. За всички имаше и топъл чай от трънки“, обясни Иванова. Интересно, особено за по-младите, беше приготвянето на местното ястие „Бел муж“, което традиционно се прави от турлаците и от двете страни на границата, допълни тя.

Празникът започна с водосвет, отслужен от протойерей Сергий Ненов. „Фестивалът е не само празник на вкуса и традицията, но и възможност за срещи. Той е и символ на сътрудничеството между местните хора, производители и занаятчии от двете страни на границата“. Това е отбелязал председателят на Общинския съвет в Белоградчик Ангел Георгиев, цитиран от общинския пресцентър.

В празнината програма са участвали танцови и певчески групи от Белоградчик и читалищата в селата Чупрене, Салаш, Средогрив, Плевшивец. Всички участници са получили грамоти. На гости по време на фестивала е бил и библиобусът на Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ във Видин, допълниха от община Белоградчик.

За първи път фестивалът на трънката в Салаш се проведе през миналата година. Идеята за неговото създаване е на кметския наместник на селото Георги Никитов и на Топлица Игнатович - организатор на фестивала „Шипориада“ в съседното село Ново корито в Сърбия.