Десетки хора в Югоизточна Испания бяха евакуирани заради проливни дъждове и наводнения

Николай Велев
Мъж почиства калта пред дома си в засегнатия от наводнения окръг Пайпорта в друга автономна испанска област - Валенсия, 5 ноември 2024 г. Източник: АП/Emilio Morenatti
Мадрид ,  
11.10.2025 18:12
 (БТА)

Проливните дъждове, които се изливат над югоизточната испанска автономна област Мурсия, предизвикаха наводнения и наложиха евакуацията на десетки хора, предаде ДПА.

Ръководителят на местното правителство Фернандо Лопес Мирас призова жителите на районите Кампо де Картахена и Масарон "да избягват ненужни пътувания и да бъдат внимателни".

Марио Перес Сервера, кмет на окръг Лос Алказарес, посъветва хората, които живеят в по-ниски райони, да се настанят на първите етажи на жилищата си и да се запасят с продукти от първа необходимост като храна, вода, аптечки и батерии. Мирас посочи, че към момента няма данни за жертви в резултат на водната стихия.

В област Мурсия и някои съседни райони временно бе обявен червен код, най-високата степен на тревога. Задействана бе и системата за разпространение на електронни съобщения за предупреждение на населението. По-късно през деня бурята в някои райони започна да отслабва и на места властите понижиха степента на тревога.

Проливните дъждове в Югоизточна Испания са причинени от метеорологично явление, известно на Пиренейския полуостров като изолирана депресия на голяма височина ДАНА (Depresion Aislada en Niveles Altos - DANA). Това е характерно за Средиземноморския регион климатично явление, при което над топлите средиземноморски води рязко започва да навлиза студена въздушна маса. Топлият въздух се издига бързо и се образуват плътни, наситени с влажни частици облаци. 

През октомври миналата година ДАНА предизвика катастрофални наводнения в Испания, като водната стихия доведе до смъртта на близо 230 души. Късно отправените предупреждения към населението накараха властите да действат с повишено внимание и да реагират по-бързо, когато започват проливни дъждове.

/СХТ/

