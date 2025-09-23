Подробно търсене

Най-малко 3 жертви на наводненията в Испания и Франция, а една жена се издирва след наводненията в Италия

Габриела Големанска
Най-малко 3 жертви на наводненията в Испания и Франция, а една жена се издирва след наводненията в Италия
Най-малко 3 жертви на наводненията в Испания и Франция, а една жена се издирва след наводненията в Италия
Снимка: Claudio Furlan/LaPresse via AP
Барселона, Милано, Париж,  
23.09.2025 00:17
 (БТА)

Проливните дъждове, засегнали Каталуния в Испания,  някои райони на Франция и части на Италия, отнеха живота на най-малко трима души досега, обобщават Франс прес, АНСА и Бе Еф Ем Те Ве.

В Каталуния две тела бяха открити в придошлите води на река в Сант Куинто де Медиона близо до Барселона. Проливните дъждове там нарушиха сухопътния и въздушния трафик, десетки полети от и за летището в Барселона бяха анулирани или закъсняха заради силните дъждове. Временно беше преустановен и железопътният трафик по някои линии заради свлачища и повалени дървета.

В Италия властите издирват една жена, изчезнала в бурите близо до Алесандрия в областта Пиемонте. Пак там група от 15 къмпингуващи беше откъсната от света заради свлачище.

Проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища и в съседната област Ломбардия. В района Нигуарда на Милано река Севезо излезе от коритото си. Свлачища имаше и в провинция Комо. Засегнати бяха и провинциите Монца, Варезе и Брианца.

В съседна Франция проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в департаментите Вар, Буш дю Рон и Воклюз.  В департамента Кот Д’Армор в Бретан една жена загина на път за работа, когато придошлите води на река, я заклещиха във воден капан в района на град Гингам. Медиите показаха кадри от наводнени райони в Марсилия, Касис и Тулон.

 

/ГГ/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:48 на 23.09.2025 Новините от днес

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация