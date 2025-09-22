При бурите в Северна Италия много пътища бяха наводнени

site.btaПри бурите в Северна Италия много пътища бяха наводнени
Няколко реки излязоха от коритата си днес в Северна Италия след обилни валежи, предаде ДПА.
В различни райони, като град Кабиате между Милано и езерото Комо, водата по улиците достигна до коленете, имаше и свлачища.
Няколко железопътни линии, включително по линията Комо-Киасо, бяха прекъснати.
Метеоролозите прогнозират още дъждове през следващите няколко дни.
Спасителните служби изпратиха хеликоптери, за да помогнат на хората, блокирани в домовете си от водата.
Десетки туристи от къмпинг бяха евакуирани, изненадани от дъждовете през нощта. Една жена е в неизвестност.
Пострада и град Милано, столицата на област Ломбардия. Река Севезо излезе от коритото си.
Местните власти призоваха жителите и посетителите в близост до реката да бъдат предпазливи, като ги помолиха да напуснат зелените площи и парковете.
/СХТ/
