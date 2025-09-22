При бурите в Северна Италия много пътища бяха наводнени

Няколко реки излязоха от коритата си днес в Северна Италия след обилни валежи, предаде ДПА.

В различни райони, като град Кабиате между Милано и езерото Комо, водата по улиците достигна до коленете, имаше и свлачища.

Няколко железопътни линии, включително по линията Комо-Киасо, бяха прекъснати.

Метеоролозите прогнозират още дъждове през следващите няколко дни.

Спасителните служби изпратиха хеликоптери, за да помогнат на хората, блокирани в домовете си от водата.

Десетки туристи от къмпинг бяха евакуирани, изненадани от дъждовете през нощта. Една жена е в неизвестност.

Пострада и град Милано, столицата на област Ломбардия. Река Севезо излезе от коритото си.

Местните власти призоваха жителите и посетителите в близост до реката да бъдат предпазливи, като ги помолиха да напуснат зелените площи и парковете.