Подробно търсене

Артур Риндеркнех се класира за финала на турнира "Мастърс" в Шанхай, в който ще срещне своя братовчед Валентен Вашеро

Георги Крумов
Артур Риндеркнех се класира за финала на турнира "Мастърс" в Шанхай, в който ще срещне своя братовчед Валентен Вашеро
Артур Риндеркнех се класира за финала на турнира "Мастърс" в Шанхай, в който ще срещне своя братовчед Валентен Вашеро
Артур Риндеркнех / снимка: AP Photo/Andy Wong
Шанхай,  
11.10.2025 16:58
 (БТА)

Французинът Артур Риндеркнех се класира за пръв път в кариерата си за финал на турнир от сериите "Мастърс 1000". Той ще играе за титлата в Шанхай, след като на полуфиналите надигра с 4:6, 6:2, 6:4 руснака Даниил Медведев.

Риндеркнех, който е номер 54 в световната ранглиста, ще спори във финала с Валентен Вашеро от Монако, който е негов братовчед. По-рано днес 204-тия в световната ранглиста Вашеро надигра Новак Джокович с 6:3, 6:4 и в неделя също ще търси първия си трофей.

Срещу Медведев Риндеркнех изглеждаше в много трудна ситуация, след като загуби първия сет с 4:6. Той обаче не се предаде и взе неочаквано лесно втората част, в която реализира два пробива. Сервисът на французина започна да работи много добре и въпреки големия брой непредизвикани грешки именно това оръжие го държеше в мача.

В решителния трети сет Риндеркнех отрази общо три точки за пробив в два последователни гейма на свой сервис. Той получи първия си шанс да спечели подаването на Медведев в оказалия се последен гейм на мача. При първата възможност това да стане Медведев се спаси с ас на втори сервис, но при втората подобна възможност Риндеркнех успя да затвори мача.

С класирането си за финала в Шанхай той ще се изкачи с поне 26 места в световната ранглиста и от понеделник ще бъде номер 28. При титла французинът ще се изкачи до 22-рото място.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:27 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация