АТА: Прелетните птици – обитатели на албанските естествени хабитати

На Световния ден на мигриращите птици албанската Национална агенция за защитените територии написа с публикация в социална медия, че „мигриращите птици са след най-важните обитатели на нашите естествени хабитати, за което ние всички можем да допринесем, като им осигурим здрави, мирни местообитания, богати на качествена храна“.

Със смяната на сезоните милиони прелетни птици започват невероятните си пътешествия през полета, морета и планини, като пресичат по пътя си многобройни международни граници.

Темата на деня през тази година, „Създаване на гостоприемни за птиците градове и общности“, вдъхнови глобални действия за повишаване на осведомеността за заплахите, пред които са изправени птиците.

Международното преброяване на водолюбивите птици, което се проведе през януари тази година, даде много положителни резултати, като бяха регистрирани 13 хиляди индивида и 5 вида повече в сравнение с 2024 г.

Годишното увеличение на броя на зимуващите водолюбиви птици в Албания е индикатор за по-благоприятни условия за тяхното размножаване, за укрепване на естествените екосистеми в страната и за запазването на екологичното равновесие.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)