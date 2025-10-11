Подробно търсене

Николай Велев
Снимка: АП/Бен Къртис
Вашингтон ,  
11.10.2025 17:11
 (БТА)

Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата, с което бе диагностициран през май, предаде Ройтерс.

"Президентът Байдън в момента е се подлага на лъчева и хормонална терапия, съгласно плана за лечението му от рак на простатата", заяви говорител на бившия държавен глава.

През май семейството на Байдън, който през ноември ще навърши 83 г., съобщи, че той е бил диагностициран с агресивна форма на рак на простатата с метастази в костите. "Въпреки че това е по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда е хормоночувствителен, което позволява ефективно лечение", заяви тогава Белият дом. 

През февруари 2023 г. Байдън претърпя операция за отстраняване на базалноклетъчен карцином - често срещана форма на рак на кожата. През ноември 2021 г. от дебелото му черво бе отстранен полип, който представляваше доброкачествено, но потенциално предраково образувание, припомня Ройтерс. 

/СТ/

